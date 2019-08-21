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تحرك لضبط شاب يتفاخر بترويج المخدرات عبر خرائط السناب

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-08-21

تحرك لضبط شاب يتفاخر بترويج المخدرات عبر خرائط السناب

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

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تداول عدد من المغردين مقطع فيديو نُشر عن طريق تطبيق السناب شات وظهر فيه شاب وهو يتباهى أمام أقرانه ببيع وترويج المخدرات وكسبه لمبالغ كبيرة في غضون ٣ أيام فقط، عبر خرائط السناب شات.

وطالب عدد من المواطنين بضرورة القبض عليه بأسرع وقت ممكن، بل وتم عمل هاشتاق يطالب الجهات المعنية بالتحرك للقبض عليه.





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