- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحرك لضبط شاب يتفاخر بترويج المخدرات عبر خرائط السناب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحرك لضبط شاب يتفاخر بترويج المخدرات عبر خرائط السناب
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض
تداول عدد من المغردين مقطع فيديو نُشر عن طريق تطبيق السناب شات وظهر فيه شاب وهو يتباهى أمام أقرانه ببيع وترويج المخدرات وكسبه لمبالغ كبيرة في غضون ٣ أيام فقط، عبر خرائط السناب شات.
وطالب عدد من المواطنين بضرورة القبض عليه بأسرع وقت ممكن، بل وتم عمل هاشتاق يطالب الجهات المعنية بالتحرك للقبض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك لضبط شاب يتفاخر بترويج المخدرات عبر خرائط السناب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.