5 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019-08-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية وبحثية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ثالث الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، الصيدلة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مهندس ثاني سلامة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال تقني ذي الصلة.

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– أخصائي ثالث التدريب والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، والسلوك التنظيمي، والتطوير التنظيمي)، أو المجالات ذات الصلة.

– مصمم جرافيك ثالث: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (التصميم، الاتصالات الجرافيكية، الرسم)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– عالم أبحاث ثان: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفلسفة أو العلوم).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).