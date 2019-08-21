، وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور مديري فروع الجهات الخدمية والأمنية وعدد من رجال الأعمال

نيابةً عن أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ترأس وكيل إمارة المنطقة فيصل بن عبدالعزيز السديري، بقصر الحكم اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة "الثالث".

وحضر الاجتماع، أمين المنطقة طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومديرو فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة، وعدد من رجال الأعمال.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال، منها تقديم عرض ملخص عن توصيات الاجتماع الثاني "حالة المهام"، بالإضافة إلى أهداف لجنة الاسكان التنموي بالمنطقة، وما تم إنجازه الفترة الماضية "حالة المستهدفات".

كما تم استعراض حالة مشاريع الإسكان التنموي، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها.

وقدّم خلال الاجتماع نبذة عن منصة "جود" ومساراتها في دعم الإيجار ودعم توفير السكن، والدعم السخي الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ 100 مليون ريال، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 50 مليون ريال، والمنصة تمنح المجتمع (أفراداً ومنظمات) فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري.

ورفع وكيل إمارة الرياض، باسمه واسم أعضاء اللجنة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم والرعاية لبرامج الإسكان التنموي، وتسريع عجلة التنمية والتكافل الاجتماعي بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وتسهيل عمليات الربط والوصول للمحتاجين، وتنويع حلول الإسكان وتحفيز المجتمع؛ للإسهام في القطاع غير الربحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما تطرق الاجتماع إلى الشراكة مع القطاع الخاص غير الربحي لدعم برامج الإسكان التنموي والخدمات التطوعية.

وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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