، 4 عيادات بيطرية و15 طبيبًا لتقديم الخدمات للهجن ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشاركة في مهرجان ولي العهد في نسخته الثانية

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية، بمكتب الوزارة بمحافظة الطائف، اليوم؛ فرقًا بيطرية لتقديم الخدمات للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف.

وتتولى الفرق البيطرية إجراءات الكشف والعلاج للهجن المشاركة، والتي تراجع العيادة البيطرية بالميدان، وتقديم التوعية والإرشاد.

وقدمت الفرق الخدمات البيطرية للعديد من الهجن، فيما تستقبل العيادات المتنقلة الإبل في حالة الإصابات والطوارئ وتقديم الخدمات اللازمة وعمل الفحوصات والاستقصاء.

كما بلغ عدد العيادات البيطرية المتنقلة المشاركة أربع عيادات؛ لمرافقة الهجن أثناء السباق، والتدخل في حالات الطوارئ أو الإصابات، و15 طبيبًا ومساعدًا بيطريًّا.

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