، النصر يحدّد أسعار تذاكر مباراته مع ضمك في افتتاحية الدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر استكمال بيع تذاكر المباراة الافتتاحية للفريق الكروي الأول في بطولة دوري المحترفين، التي تجمعه مع الصاعد حديثاً نادي ضمك، وذلك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء وحتى العاشرة مساءً، والمقررة مساء غدٍ الخميس في ملعب الملك فهد الدولي.

وكشف الحساب الرسمي للنادي أن عملية البيع ستكون متوفرة بمتجر النادي بالرياض.

يشار إلى أن إدارة النادي حددت قيمة أسعار التذاكر على الشكل التالي:

تذاكر العائلات والأفراد الموحدة بسعر 30 ريالًا، منصة العائلات والأفراد الفضية بـ1000 ريال، ومنصة العائلات والأفراد الذهبية بـ1500 ريال.