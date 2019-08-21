أبشر الجوازات | التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية والشروط اللازمة للبلاغ

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من خلال البوابة الإلكترونية منصة “أبشر” التي أطلقتها الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية وكافة مؤسسات المملكة يتم إجراء كافة المعاملات بشكل الكتروني يضمن الدقة والنظام والسرعة في أداء الخدمات وتقليل نسب الخطأ كما انها توفر جميع الخدمات مجانا في أي وقت حيث تعمل على مدار اليوم، وإليكم الآن طريقة التبليغ عن تغيب عاملة منزلية إلكترونيا بواسطة تطبيق أبشر.
حيث تعددت خدمات أبشر اللكترونية التي تقدم للمواطنين السعوديين وللمقيمين بالسعودية، ومنها إصدار تصريح سفر للتابعين وإصدار الإقامة وطلب وثيقة بدل فاقد
كيفية التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية
- عليك تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر بواسطة كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية ثم كتابة الرقم السري وإن لم يكن لديك حساب قديم يجب إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات الموضحة وتسجيل بياناتك الصحيحة.
- بعد الدخول ستظهر لك قائمة اضغط فيها على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- اضغط على أيقونة الجوازات بعدها ستظهر لك قائمة كبيرة بكافة الخدمات التي يقدمها التطبيق.
- انزل للأسفل وابحث عن التبليغ علي تغيب العمالة المنزلية.
- املأ الاستمارة الموجود بها جميع بيانات العامل بطريقة صحيحة.
- اضغط على أيقونة التأكيد.
- وبذلك تكون قد انتهيت من تقديم البلاغ عن هروب أو تغيب العامل المنزلي الكترونيا ولكنك بحاجة الى احضار عدة أوراق وهي إحضار صورة من جواز السفر مع أصل الجواز وكذلك صورة من الاقامة مع إحضار صورة من بطاقة الكفيل وأصل وصورة لترخيص العمل وكذاك ٤ صور شخصية الشخص المتغيب.