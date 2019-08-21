أبشر الجوازات | التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية والشروط اللازمة للبلاغ

من خلال البوابة الإلكترونية منصة “أبشر” التي أطلقتها الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية وكافة مؤسسات المملكة يتم إجراء كافة المعاملات بشكل الكتروني يضمن الدقة والنظام والسرعة في أداء الخدمات وتقليل نسب الخطأ كما انها توفر جميع الخدمات مجانا في أي وقت حيث تعمل على مدار اليوم، وإليكم الآن طريقة التبليغ عن تغيب عاملة منزلية إلكترونيا بواسطة تطبيق أبشر.

حيث تعددت خدمات أبشر اللكترونية التي تقدم للمواطنين السعوديين وللمقيمين بالسعودية، ومنها إصدار تصريح سفر للتابعين وإصدار الإقامة وطلب وثيقة بدل فاقد

كيفية التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية