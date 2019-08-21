سعوديات يطالبن بارتداء البنطال في الجامعات

تصدّر هاشتاغ (#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات) قائمة الترند في السعودية، حيث طالبت مغردّات سعوديات عبر الهاشتاغ، بالحرية في ارتداء ملابسهنّ والسماح بالبنطال، والخروج من منازلهنّ في اي وقت.

وفي ظل ما تشهده المملكة، انتشر أيضًا هاشتاغ #اسقاط_العبايه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا.

وأصدرت السلطات السعودية، مؤخرًا ما أسمتها “إصلاحات”، تضمنت السماح للمرأة بالسفر من دون موافقة “ولي الأمر”، كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ومنذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، أصدرت سلسلة قرارات متعلقة بالمرأة، بينها السماح لهن بالقيادة، وبحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، والانضمام الى الشرطة، والتقدم عبر الانترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل، كما سُمح للمرأة بتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.

في سياق ذي صلة، ظهرت الفتاة السعودية مناهل العتيبي في مقطع مصوّر نشرته على “تويتر” وهي تتجول بملابسها “المتحررة” في الرياض، وقالت إنها تنقّلت في شوارع وحارات العاصمة ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص.