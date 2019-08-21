شاهد: حادث مروع للفنانتين ريماس منصور و زارا البلوشي

تعرضت الفنانتان زارا البلوشي وريماس منصور لحادث سير في العاصمة السعودية الرياض، بعد انزلاق سيارتهما واصطدامها بمركبة أخرى؛ ما أدى إلى تلف مقدمة السيارة التي كانتا تستقلانها.

ووثقت الفنانة ريماس الحادثة من خلال فيديو، حيث كانت برفقة الفنانة زارا في سيارتها، في اللحظة التي انزلقت بهما، واصطدمت بأخرى، الأمر الذي أثار تعاطف كثير من المتابعين.

وقالت منصور إنها لا تعرف كيف انزلقت السيارة بهما، وإنهما تعرضتا لصدمتين، أولاهما كانت انزلاق السيارة، والثانية، اصطدامها بأخرى.

وظهرت الفنانتان في موقع الحادث، وكذلك المركبة الأخرى، بانتظار قدوم رجال المرور، وحاولت ريماس التخفيف من وقع الصدمة على زميلتها، إذ قالت لها ”لا يضيق صدرك، كل شيء يتعوض“، وطلبت منها عدم التوتر.