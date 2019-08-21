شاهد: مناهل العتيبي تثير جدلا بفيديو متحرر على انستقرام

ظهرت الفتاة السعودية مناهل العتيبي، بفيديو مثير للجدل، حيث نزلت إلى شوارع الرياض بملابس عصرية تعتبر متحررة مقارنة بملابس السعوديات الاعتيادية.

وفي التفاصيل فقد خرجت مناهل من منزلها، مرتدية ملابس ضيقة بأكمام قصيرة في جزئها العلوي، وتحمل على ظهرها حقيبة، لتبدأ التنقل بحذائها الرياضي في مناطق الرياض وشوارعها وبين أبنيتها.

ووثقت الشابة رحلتها الفريدة وغير المألوفة بمقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، وكتبت معلقة "أمس كان يوم حظي، نمت وأنا جدًا سعيدة، وصحيت وأنا أسعد، ومن السعادة رحت أشطب شوارع الرياض شارع شارع وحارة حارة".

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وأضافت العتيبي: "من خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي، اكتشفت أن النظام فعلاً تعمم وأن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)".

ولم تمر رحلة الفتاة السعودية بسلام، فمن بين آلاف الردود التي دونها مغردون سعوديون على مقطع الفيديو الذي نشرته العتيبي، وُجد كثيرون غاضبون أو يعارضون التجربة، ولم يتردد البعض في شتم وسب مناهل.

في المقابل، فقد حظيت تجربة مناهل بإشادة كثير من مواطناتها اللاتي يؤيدنها في المطالب النسوية التي تحققت بالفعل في السنوات الثلاث الماضية بشكل متتابع، بدا آخرون غير راضين عن ملابسها التي يقارنونها بالعباءة السوداء التي تعد أشهر ملابس السعوديات.

يشار إلى أنه لا يوجد قانون رسمي في السعودية يسمي العباءة كشرط لخروجها في الأماكن العامة، لكن، هناك تباين في نظرة المجتمع والمؤسسات للملابس المحتشمة، إذ تلزم بعض الجهات الطالبات بارتداء العباءة السوداء، وتتجول أخريات من دون تلك العباءة في المطارات والمراكز التجارية والأسواق على سبيل المثال.