حقيقة وفاة الشيخ صالح العساف في السعودية اليوم

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء 21 اغسطس 2019 وفاة الشيخ صالح العساف في المملكة العربية السعودية بعد صراع مع المرض.

وقال أحد النشطاء المقربين إن الداعية ورجل السنة النبوية ورائد الأعمال الخيرية في مكة المكرمة الشيخ صالح العساف توفي اليوم، والذي كان يشرف على الكثير من المشاريع الخيرية في المملكة.

وأشار مقربون أن صلاة الجنازة على الشيخ صالح العساف ستكون في الحرم المكي بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، حيث أثار خبر وفاته حزنا كبيرا لدى عائلته ومقربيه والنشطاء على مواقع التواصل.

وكتب الناشط فيحان السبيعي:" اعظم الله أجرنا واجركم وأجر الأمة الإسلامية في وفاة الداعية ورجل السنة النبوية ورائد الأعمال الخيرية في مكة المكرمة الشيخ صالح العساف غفر الله له ورحمه واسكنه فسيح جناته وألهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان".