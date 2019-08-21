مترو جدة: التوقيع على عقد دراسة التاكسي البحري قريباً.. والتنفيذ خلال عامين

كشف رئيس شركة مترو جدة الدكتور أسامة عبده، عن التوقيع قريباً على عقد دراسة التاكسي البحري في المدينة؛ حيث سيشمل العقد جدوى هذه المشاريع وتهيئتها لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح عبده وفقاً لـ “الوطن”، أن التكلفة العامة لمشروع النقل العام تبلغ 36 مليون ريال، وتشمل مشاريع ترام الكورنيش وجسر أبحر والتاكسي البحري، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع عامين بعد تحديد تاريخ البدء به.
يُشار إلى أن مشروع جسر أبحر المعلق الذي يعتبر من أحدث الجسور المعلقة يربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي، ويضم 8 مسارات سيارات للاتجاهين.
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