«الشرقية» تتيح آليات جديدة تُسهّل التعرُّف على رجال النظافة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، استخدام الزي الجديد لرجال النظافة في نطاق بلديات حاضرة الدمام، منذ بداية عيد الأضحى المبارك، الذي روعي في اختياره إجراءات السلامة وملاءمة الظروف المناخية، على النحو الذي يُسهِّل من التعرف عليهم.

وقال الناطق باسم أمانة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بحسب بيانٍ صادرٍ عن أمانة المنطقة اطلعت عليه «عاجل»، إنّه تمّ ارتداء الزي الموحّد لـ3000 موظف من رجال النظافة، مع توزيع مظلات رأسية واقية من أشعة الشمس في بلديات غرب ووسط وشرق الدمام.

وأضاف المتحدث أنّ الزي الموحّد يتميّز بسهولة التعرُّف على رجال النظافة أثناء توزيعهم في النطاق الخدمي للبلديات؛ حيث يكون لكل بلدية لون واحد، مشيرًا إلى أنّه تمّ كذلك إعادة دهان آليات النظافة ووضع بعض العبارات التوعوية عليها للمحافظة على البيئة التي تقوم برفع النفايات من داخل مدينة الدمام لتحسين وتجميل هذه الآليات بما يتناسب مع طبيعة عملها.

وأشار الصفيان إلى أنّ هذه الجهود تأتي ضمن مبادرات الأمانة المجتمعية والتي تهدف إلى توحيد الصورة البصرية في معالجة التشوُّه البصري.