«العدل السعودية» تطبق «الوكالات الإلكترونية» بالإمارات والأردن

طبَّقت وزارتا العدل، والخارجية، نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارة المملكة وقنصلياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ هذا التدشين يأتي استكمالًا لخطة الوزارة نحو التحوُّل الرقمي بتوجيه ومتابعة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومنها تفعيل نظام إصدار الوكالات إلكترونيًا، الذي دُشِّن أواخر شهر ذي القعدة الماضي، من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج، ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات السابقة، حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية.

ويندرج النظام الجديد في إطار التحوُّل الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

وكان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقيًا، ويكلف المستفيد وقتًا ومالًا، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثمّ وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونيًا، بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونيًا من الممثليات السعودية.

ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة «الاستعلام عن وكالاتي» من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونيًا عند انتفاء الحاجة لها.

