بالفيديو.. الطبيب «النصيان» يتحدث لـ«عاجل» عن واقعة إنقاذ «العامل الوافد»

كشف الدكتور عبدالله النصيان، المتخصص في طب الأسرة، تفاصيل موقفه الإنساني مع عامل، والذي تداوله مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال لـ«عاجل» إن «الموقف حدث، عصر أمس الثلاثاء، حيث كنت أجلس مع ابن عمي في مقهى بمدينة الرياض، ولفت نظري عامل بأحد مشاريع الحفريات، وقد بدت عليه علامات الإعياء، والإنهاك، بينما كان الجو حاراً»، مشيراً إلى أن «العامل وقف حائراً أمام المقهى ولا يستطيع التحدث وكان تنفسه صعباً ويتصبب عرقاً وواضحاً عليه الدوار».

وتابع النصيان، «أسرعت إلى العامل وسألته إن كان يعاني شيئاً ورفض التجاوب في البداية، ثم رد بأنه يعاني من عدم القدرة على التنفس؛ فأحضرت سماعتي وعند الكشف عليه وجدت لديه علامات أزمة ربو حادة»، لافتاً إلى أنه خشي أن يكون لديه جلطة، بسبب العرق، بينما اصطحبه إلى مستشفى خاص قريب من المقهى، وهناك دخلا إلى الطوارئ، ومنه مباشرة إلى غرفة الإنعاش وتم عمل الإجراءات اللازمة له.

واستكمل: «أقمت مع العامل إلى أن عاد يتنفس بشكل طبيعي، وكان التفاعل من الجميع بالمستشفى»، منوهاً بأنه تحمل التكاليف الأولية وتفاجأ بطبيبة سودانية دفعت عنه باقي التكاليف.

وحول رد فعل العامل، قال الدكتور النصيان، إنه أكد له عند وداعه أنه سيخرج من المستشفى ويتصل بأهله في بنجلاديش للدعاء له، حيث إن للعامل أربعة أبناء وقد حضر للعمل بالمملكة، بينما كان يبكي خائفاً من مديره حتى لا يتعرض للخصم، وبعد أن تماثل للشفاء عاد للمكان الذي التقى فيه الطبيب.