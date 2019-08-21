بالأسماء.. مدير جامعة الباحة يُصدر 8 قرارات تعيين وتمديد

أصدر مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم الأربعاء، ثمانية قرارات إدارية، تضمّنت تعيينًا وتمديد تكليف لعددٍ من الإدارات.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّه تقرّر تعيين الدكتور سامي بن عبدالرحمن آل شريحي وكيلًا لعمادة القبول والتسجيل للتطوير والجودة، وتمديد تكليف الدكتور مطير بن سعيد الزهراني مشرفًا على إدارة الأوقاف.

كما شملت تمديد تكليف الدكتور عبدالله سعيد الغامدي مشرفًا على مركز اللغة الإنجليزية ومكتب تحقيق الرؤية، وتكليف الدكتور عبدالعزيز أحمد حنش الزهراني مشرفًا على إدارة التخطيط الاستراتيجي.

وتضمنّت القرارات أيضًا، تمديد تكليف الدكتور زياد بن مشعل الزايدي مشرفًا على مركز الابتكار وريادة الأعمال، وتكليف الدكتورة أريج بنت عبدالغني المولد وكيلة كيلة العلوم والآداب بالمندق (شطر الطالبات / الأقسام العلمية)، وتمديد تكليف الدكتورة عزلاء بنت محمد الغامدي مساعدةً للمشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال.

في شأنٍ آخر، استقبل مدير الجامعة- في وقتٍ سابق من اليوم- أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط؛ حيث تمَّت مناقشة التعاون والتنسيق الدائم، من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تصب في المصلحة العامة للمنطقة، كما تطرَّق اللقاء إلى عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بين الجامعة والأمانة.