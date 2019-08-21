دوتيرتي يستقبل آل الشيخ.. ويفتح ملف الاستثمار الفلبيني في قطاع التعدين السعودي

استقبل الرئيس الفلبيني رودريجو روا دوتيرتي، في القصر الرئاسي بالعاصمة مانيلا، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس النواب الفلبيني آلان بيتر كاييتانو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنَّ الرئيس دوتيرتي رحَّب في بداية اللقاء، برئيس المجلس والوفد المرافق له، مقدماً تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مؤكّدًا متانة العلاقات الفلبينية السعودية.

وأعرب عن شكره لحكومة المملكة على اهتمامها بالمواطنين الفلبينيين المقيمين بالمملكة، والحرص على تيسير شؤون حياتهم المعيشية والعمالية، كما رحَّب برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الفلبين، معربًا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينيين للمساهمة والمشاركة في مشروعات التعدين السعودية.

وقدَّم دوتيرتي شكره العميق على مواقف المملكة الداعمة لجمهورية الفلبين في الأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، إضافةً لدعمها المشروعات التنموية لإعادة إعمار مدينة مراوي في منطقة مينداناو الفلبينية.

من جانبه، نقل الدكتور عبد الله آل الشيخ، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للرئيس دوتيرتي، وتمنياتهما لجمهورية الفلبين حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

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وعبر عن شكره وتقديره للرئيس على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكّدًا أنّ زيارته لجمهورية الفلبين تأتي في إطار اهتمام المملكة بتوطيد العلاقات مع دول الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني، وجدّد التأكيد على اهتمام حكومة المملكة بكافة الجوانب الخاصة بالجالية الفلبينية العاملة في المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، أعضاء مجلس الشورى وهم كل من الدكتور عبدالرحمن بن حسن باجودة، واللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.

كما حضره من الجانب الفلبيني عدد من أعضاء مجلس النواب، وسفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.