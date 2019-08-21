«حساب المواطن»: 3.7 ملايين من المستفيدين في دفعة أغسطس

أعلن الناطق باسم برنامج «حساب المواطن» سلطان القحطاني، اليوم الأربعاء، أنَّ 44% من إجمالي المستفيدين تحصَّلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريالًا للأسرة الواحدة في «دفعة أغسطس»، لافتًا إلى أنّ الشهر الجاري شهد ارتفاع عدد المستفيدين من أرباب أسر ومستقلين إلى أكثر من 3.77 ملايين من المستفيدين بزيادة بلغت 0.6% مقارنةً بدفعة شهر يوليو الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن القحطاني قوله إنَّ أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة بلغوا أكثر من 2.2 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين تابع لأرباب الأسر بنسبة 60%، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد، يُشكِّلون ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين؛ ليصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ بدء البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال، وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.

وأضاف أنَّ نسبة الذكور من أرباب الأسر بلغت 93%، بينما بلغت نسبة الإناث المتقدمات كربَّات أُسر 7%، وقُدرت نسبة الإناث المستقلات 52% البالغ عددهن أكثر من 781 ألف مستفيدة مقارنةً بالذكور المشكلين 48% البالغ عددهم أكثر من 718 ألف مستفيد، مؤكدًا أنّ 83% من إجمالي المستقلين نالوا الاستحقاق الكامل فيما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وبذلك، ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج في دفعة شهر أغسطس الحالي من أرباب أسر ومستقلين إلى أكثر من 3.77 ملايين مستفيد بزيادة بلغت 0.6% مقارنةً بدفعة شهر يوليو الماضي.

وشروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويستثنى من ذلك من يثبت أن وجوده في الخارج لعذر، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.