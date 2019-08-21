«مركز تقني» بالشرقية يؤمّن سرية المعلومات وخصوصية التطبيقات

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأربعاء، مركز عمليات الشبكة وأمن المعلومات؛ بحضور مدير مكتبه محمود بن حسن الرتوعي، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات، نائل بن إبراهيم الحقيل.

وقال بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية التطبيقات؛ لضمان عملها على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، كما يسهم في حماية هذه المنصات من الاختراق.

واستمع أمين المنطقة إلى شرحٍ مُفصّل من قِبل مدير إدارة تقنية المعلومات حول المركز ورؤيته ورسالته، فيما وجّه القائمين على هذا المركز بالعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشرقية ومواكبتها لرؤية المملكة 2030 فيما يختص بالجانب التقني، ما يُسهِّل الطريق على المستفيدين من أجل الاستفادة من الخدمات التي يُقدِّمها المركز.