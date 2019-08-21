أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة

داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أحد المباني الشعبية تم تحويله إلى معمل لطحن الدقيق. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن هذه العمالة قامت باستغلال الموقع بعيداً عن أنظار الرقابة لتحول المنزل إلى معمل لطحن الدقيق بطريقة بدائية، مفتقدا لأدنى مستويات الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتديره عمالة مخالفة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات بالموقع من قبل فرق الرقابة وإتلافها بمشاركة من الجهات الأمنية، لافتا إلى أن الأمانة اتخذت اللازم بحقهم وفق الإجراءات والأنظمة البلدية.



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