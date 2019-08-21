هيئة المهندسين تطلق أكثر من 70 دورة تدريبية في 19 مدينة

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين جدول دوراتها التدريبية التي ستعقد خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشتملاً على أكثر من 70 دورة تدريبية، يتم عقدها في 19 مدينة سعودية، وهي: الرياض، مكة، المدينة المنورة، جدة، القصيم، الدمام، ينبع، نجران، جازان، الجوف، الجبيل، حفر الباطن، الطائف، الأحساء، أبها، حائل، عرعر، الخرج، تبوك.

ويعتبر عقد مثل هذه الدورات التدريبية ضمن خطة الهيئة في التحول الإستراتيجي التي تهدف إلى تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية من خلال تقديم دورات هندسية متخصصة، كدورات «إدارة المشاريع الاحترافية»، و «تصميم أنظمة الخلايا الكهروضوئية»، و «أساسيات صناعة الغاز والنفط الطبيعي»، و «إدارة وفحص مواقع الإنشاءات»، و «فحص وصيانة مراحل حماية الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية»، و «تخطيط وتصميم المدن».

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة حريصة على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.