تركي بن طلال يستعرض برنامج أولمبياد الأيتام

استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مدير عام جمعية «آباء» بالمنطقة المشرف العام على الأولمبياد الوطني الثاني للأيتام الدكتور سعد آل عمرو، حيث اطلع على برامج وفعاليات الأولمبياد التي تأتي ضمن روزنامة فعاليات صيف عسير. وقدم الأمير تركي بن طلال شكره لكافة العاملين على جهودهم في نجاح الأولمبياد الذي يهتم بأبناء دوت الخليج من هذه الفئة الغالية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم. يذكر أن الأولمبياد الوطني الثاني للأيتام يشهد مشاركة أكثر من 200 منافس من 15 جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، يتنافس المشاركون من خلاله في عدد من المجالات منها: الجانب الثقافي في أربعة محاور تشمل: «أعذب تلاوة» و «الإلقاء» و «المسابقة الثقافية» و«المسرح لك»، فيما يضم المجال الرياضي أربع مسابقات تتمثل في تنس الطاولة والسباحة وسباق الجري وكرة القدم.



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