مباشرة بلاغات عن سلب ممتلكات شمال الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في تمام الساعة السادسة من مساء الإثنين الماضي، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصين لغرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيحٍ للمركبات تحت تهديد السلاح، وتمركزت معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، حيث نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمين في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما، وهما مواطنان، كلاهما في العقد الثاني من العمر، وضبط بحوزتهما سلاحٍ ناري (مسدس) و (11) طلقة حية و (191) حبة من مادةٍ محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما. وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.



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