السعودية اليوم / وزير التخطيط الأردني يلتقي وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي



عمّان 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

التقى وزير التخطيط الأردني محمد العسعس اليوم، وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ، الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أولويات المرحلة الحالية والقادمة ومجالات التعاون التنموي بين الحكومتين، إضافه إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية مؤخراً، والأولويات للمرحلة القادمة التي من شأنها تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

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16:01ت م

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