حج / وزير الشؤون الدينية الباكستاني يشيد بالخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم الحج



مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

أشاد معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440هـ وما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج، بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وبيّن معاليه أن المشاريع العملاقة التي تقام في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة, داعيًا الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها وأن يجزي كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج.

وأثنى الدكتور قادري على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة و مؤسسة جنوب آسيا للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام وحجاج الباكستان على وجه الخصوص, لافتًا إلى التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج دولة باكستان ووزارة الحج والعمرة والمؤسسة الذي كان له الأثر الكبير في تسهيل رحلة الحج على الباكستانيان وأسهم في تحقيق منظومة أداء موحدة بين الجميع أسهمت بعد توفيق الله عزوجل في نجاح متميز بكل المقايس لأعمال الحج.

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16:00ت م

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