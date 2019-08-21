- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم شاهد مدير بنك يساعد مُسناً حتى باب المركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد مدير بنك يساعد مُسناً حتى باب المركبة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
في موقف يدلّ على التواضع والعطاء قام مدير البنك الأهلي في بارق بمساعدة أحد المسنين لركوب مركبته بعدما تم إنهاء معاملته لدى الفرع.
وأظهر فيديو متداول مدير البنك وهو يقوم بمساعدة أحد المسنين في موقف المركبات الخاص بالبنك حيث قام بإجلاسه على أحد الكراسي المكتبية ودفعه إلى المركبة الخاصة به ومن ثم ساعده على الدخول في مركبته.
وعلّق أحد المغردين على المقطع قائلاً: قام هذا المسؤول بمساعدة العميل وذلك بإنزاله من مركبته الخاصة ومن ثم خدمته داخل الفرع ثم إعادته إلى مركبته وفي ختام مساعدته للعميل قال له: “أي خدمة لك؟ “.
وأشار مواطن آخر إلى أن ما قام به هذا المسؤول يُعد من أساسيات قيمنا وأخلاقنا كمسلمين مطالباً بتكريمه وتكريم رجال الأمن الذين شاركوه في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مدير بنك يساعد مُسناً حتى باب المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.