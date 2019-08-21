الان تتابع شيخ الغضاورة يحتفل بزواج حفيده سامي بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- رائد العنزي: احتفل الشيخ حمود بن فهد بن ظويهر شيخ الغضاورة بزواج حفيده سامي بن منصور على كريمة عمه ناصر بن حمود بقاعة درة الليالي بالرياض وسط حضور شيوخ و وجهاء القبائل.

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