شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إبتسام الشهري متحدثة لـ«العام» والأحمري لـ«الجامعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشفت وزارة التعليم عن تكليف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدد من القيادات الإعلامية في الوزارة. وبحسب وزارة التعليم على تويتر، كلف الدكتور أحمد بن محمد الجميعة بالاشراف على الإدارة العامة للإعلام والاتصال، وصالح بن محمد الثبيتي بمهام الإشراف على الإدارة العامة للعلاقات، فيما كلفت ابتسام بنت حسن الشهري متحدثة رسمية باسم التعليم العام، وطارق الأحمري متحدثاً رسمياُ باسم التعليم الجامعي



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