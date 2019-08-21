محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم، قرارات تكليف جديدة اشتملت على تكليف الدكتور أحمد الجميعة مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، والأستاذ صالح الثبيتي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للعلاقات، والأستاذة ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام، والأستاذ طارق الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي. 21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 03:29 PM Advertisements بقرار وزير التعليم: تكليف "ابتسام الشهري".. أول امرأة متحدثة للتعليم بقرار وزير التعليم: تكليف "ابتسام الشهري".. أول امرأة متحدثة للتعليم أصدر وزير التعليم، قرارات تكليف جديدة اشتملت على تكليف الدكتور أحمد الجميعة مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، والأستاذ صالح الثبيتي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للعلاقات، والأستاذة ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام، والأستاذ طارق الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي. الكلمات المفتاحية ، بقرار وزير التعليم: تكليف "ابتسام الشهري".. أول امرأة متحدثة للتعليم ،

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