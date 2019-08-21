السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يطلع على منجزات فرع وزارة الإسكان بالباحة



الباحة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة حمود بن ناصر القحطاني يرافقه عدد من المسؤولين بالفرع.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالقحطاني ومرافقيه, متمنيًا لهم التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها.

بعد ذلك قدم القحطاني تقريرًا عن أعمال ومنجزات فرع الإسكان بالمنطقة والخدمات المقدمة للأهالي، كما قدم تقريرًا عن برنامج الإسكان التنموي بالباحة.

ونوه الأمير حسام بن سعود بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج ومشروعات الإسكان المتعددة للمستفيدين بالمنطقة.

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة حرصه على تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الهادفة لتقديم خدمات مثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة, مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة، معربًا عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته الدائمة وحرصه لكل ما من شأنه خدمة المواطنين.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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15:51ت م

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