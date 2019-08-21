السعودية اليوم / بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف السعودية اليوم



تبوك 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

تلقت أمانة منطقة تبوك خلال النصف الأول من هذا العام 2019م 8210 بلاغاً في مجالات العمل البلدي ومنها الإصحاح البيئي والإنارة والنظافة العامة والطرق وشبكة الخدمات والحدائق والمرافق العامة والمباني والتعديات والأسواق والمحلات التجارية.

وأوضح مدير إدارة البلاغات بأمانة منطقة تبوك محمد الحويطي بأن الأمانة أنهت ما نسبته 96% من البلاغات الواردة لها حيث تم تلقي (1791) بلاغاً في مجال النظافة العامة و(2166) بلاغاً تتعلق بالإنارة العامة، و(1338) بلاغاً يخص الأسواق والمحلات التجارية، بالإضافة إلى (1171) بلاغاً في مجال الطرق والشبكات والخدمات العامة فيما تم تلقي (201) بلاغ عن الحدائق والمرافق البلدية وفي مجالي الإصحاح البيئي والمباني والتعديات (1543) بلاغاً.

وأشار الحويطي إلى أن جميع ما يرد للأمانة من بلاغات هي محل اهتمام وعناية من جميع المسؤولين في الأمانة في كل إدارة،منوهاً بتوجيهات أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق الذي يتابع باستمرار وعبر تقارير دورية استقبال البلاغات ومباشرتها وإغلاقها بجودة عالية.

داعياً المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة البلاغات 940 وتقديم ما لديهم من اقتراحات وملاحظات ومرئيات، الهدف منها رفع جودة الخدمات المقدمة وذلك عبر الرابط الذي يرسل لكل مستفيد بعد إغلاق البلاغ الذي تقدم به.

// انتهى//

15:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.