السعودية اليوم / إدارات الجوازات تبدأ في تنفيذ نظام وثائق السفر المُعدل



الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

بدأت إدارات الجوازات في مناطق المملكة ومنافذها الجوية والبرية والبحرية كافة العمل بالتعديلات المعتمدة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية تنفيذاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ , وذلك ابتداءً من تاريخ صدوره وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية والمعلنة عبر الموقع الرسمي بالمديرية العامة للجوازات ( www.gdp.gov.sa ).

وتشمل التعديلات تمكين النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عاماً فأكثر بتقديم طلباتهن للحصول على جوازات سفر ، والسفر خارج المملكة دون الحاجة لتصريح ، وتمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون والسفر به أو التصريح له بذلك.

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15:40ت م

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