السعودية اليوم / سمو أمير نجران يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة



نجران 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن الأهمية التاريخية والتراثية لمنطقة نجران تستوجب تضافر الجهود للاستفادة من هذه المقومات لزوار وأهالي المنطقة، لتكن الخدمات المقدمة بالصورة التي نتمناها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صالح بن محمد آل مريح، حيث اطلع سموه على التقرير الربع سنوي لأعمال الفرع خلال الفترة الماضية، وما جرى إنجازه، إضافةً إلى الخطط المستقبلية لإقامة المهرجانات المتنوعة بالمنطقة التي تلبي إحتياجات الأهالي.

وثمن سمو أمير منطقة نجران جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن منظومة دعم النشاط الاستثماري والسياحي والترفيهي بالمنطقة.

// انتهى //

15:27ت م

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