السعودية اليوم / التدريب التقني بحائل يسلّم رخصة "المدرب المعتمد" لعدد من المدربين



حائل 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

سلّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي بمكتبه اليوم رخصة "المدرب المعتمد " لعدد من المدربين بحضور مدير إدارة التدريب الأهلي المهندس سعد بن شارع الشمري.

وأكدَّ المهندس التميمي أن رخصة "المدرب المعتمد" تُعد مبادرة في إطار سعي المؤسسة لتحسين بيئة التدريب والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي وتنظيمه ورفع جودته ، التي تُعنى بالمدربين المؤهلين لمنحهم رخصة معتمدة لمزاولة التدريب في الدورات المعتمدة وتحت مظلة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة.

ودعا المهندس التميمي الراغبين في الحصول على رخصة مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاطلاع على الشروط من خلال الرابط التالي : ‏https://cta.tvtc.gov.sa.

// انتهى //

15:24ت م

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