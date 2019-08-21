السعودية اليوم / تعليم عسير يعتمد صرف أكثر من 30 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات



أبهـا 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، صرف 30500000 ريال ، تمثل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القران الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام1439هــ ، وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع أول لعام 1440هــ.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري أنه جرى إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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15:00ت م

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