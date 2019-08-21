السعودية اليوم / تعليم مكة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز



مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمركز التميز إلى المشاركة بفعاليات الدورة (٢٢) لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز, وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على استدامة التميز في المحافل والمسابقات الدولية والعربية والخليجية.

وأهابت الإدارة على حث منسوبي ومنسوبات الإدارات والمكاتب والمدارس في المشاركة بالجائزة بمختلف فئاتها (الطالب المتميز في المرحلة الثانوية ، المعلم المتميز ، المعلم فائق التميز ، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة ، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي) علمًا أن آخر موعد للمشاركة في الجائزة سيكون يوم الأحد الموافق ٢٢/ ٢ / ١٤٤١هـ .

وأوضحت المؤسسة شروط ولوائح يجب التقيد بها عند المشاركة بالجائزة من خلال الشبكة العنكبوتية عبر الرابط www.ha.ae.

// انتهى //

14:49ت م

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