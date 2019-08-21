السعودية اليوم / الاتحاد السعودي للهجن يوفر مستشفى ميدانياً بمهرجان ولي العهد



الطائف 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

وفرت إدارة الاتحاد السعودي للهجن مستشفى ميدانيًا بموقع مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي يقام على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن ، تشرف عليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مجهزًا بجميع الأجهزة الطبية الحديثة والكوادر المتخصصة لاستقبال الحالات الطارئة من الزوار أو المشاركين أو منسوبي الجهات المشاركة.

ويقدم المستشفى الميداني الذي يقع عند خط النهاية للمضمار مقابل المنصة الرئيسة أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية.

ويضم المستشفى الميداني ٢٠ سريرًا منها اثنان للعناية المركزة بالإضافة عدة أقسام تشمل الطوارئ والرعاية الأولية والعظام والأشعة السينية والتخدير وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات وأجنحة للتنويم، وصيدلية تقدم الأدوية للمرضى والمراجعين بعد تشخيصهم.

كما يقدم المستشفى الميداني خدماته على مدار الساعة، بوجود طاقم طبي متكامل من جميع الاختصاصات لخدمة زوار المهرجان والمشاركين والعاملين.

// انتهى //

14:40ت م

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