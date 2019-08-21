السعودية اليوم / افتتاح المعرض السنوي للطيور بالدمام غدًا



الدمام 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

يفتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري غدًا، المعرض السنوي لطيور الحب، الذي ينظمه النادي السعودي لطيور الحب بالمنطقة الشرقية، ويستمر لمد ثلاثة أيام، وذلك بمجمع دارين مول بالدمام.

وأشار المطيري إلى أن المعرض يقام لأول مرة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية, وذلك لدعم هواة تربية طيور الزينة ودورهم في المجتمع المحلي، مؤكدًا أن المعرض يقام وفق الاشتراطات والأنظمة التي تقرها الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها الإشراف الصحي والبيطري على الطيور المشاركة.

من جانبه، أفاد المشرف على المعرض الطبيب البيطري علي الحاجي، أن عدد المشاركين في المعرض بلغ أكثر من 30 عضوًا وأكثر من 180 طير حب من فصائلها وأنواعها المختلفة التي جرى إنتاجها من قبل النادي وأعضائه، لافتًا إلى أنه ستتم المتابعة الصحية والبيطرية للطيور من خلال الفرق البيطرية المتواجدة في المعرض طوال فترة إقامته مع وجود أركان تفاعليه لزوار المعرض.

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14:38ت م

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