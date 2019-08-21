السعودية | وزير التعليم يكلف عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

أصدر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، عددا من القرارات، اليوم الأربعاء، مكلفا عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة.

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وكلف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، مشرفا عاما على الإدارة العامة للإعلام والاتصال. كما كلف صالح بن محمد الثبيتي مشرفا عاما على الإدارة العامة للعلاقات.

وشملت التكليفات تعيين الأستاذة ابتسام بنت حسن الشهري متحدثا رسميا باسم التعليم العام، والأستاذ طارق بن عبدالله الأحمري متحدثا رسميا باسم التعليم الجامعي.