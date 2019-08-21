2019-08-21

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الثاني

متابعات الخليج 365 - نجران

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل في استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ للطلاب غير السعوديين.

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وقالت جامعة نجران إن التسجيل متاح اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٠-١٢-١٤٤٠هـ. ولمدة شهر كامل.

شروط المنح الداخلية في جامعة نجران:

تطبق على طلاب المنح الداخلية ما ينطبق على الطلاب السعوديين في القبول.

تقتصر المفاضلة في القبول على الطلاب والطالبات الحاصلين على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة و80% في التحصيلي إذا كان يرغب في التخصصات العلمية، ونسبة 90% في الثانوية العامة، و 80% في القدرات العامة للتخصصات النظرية.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.

يقتصر القبول على الإمكانيات المتاحة في الأقسام وتتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول.

لا يحق لطالب المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله في تخصص معين.

يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية.

ألّا يكون قد تجاوز خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية.

يتم أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول.

شروط المنح الخارجية في جامعة نجران: