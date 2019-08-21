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2019-08-21 الجوازات: 515.437 حاجاً غادروا المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الجوازات السعودية عن عدد الحجاج المغادرين عبر جميع منافذ المملكة حتى نهاية يوم الثلاثاء 1440/12/19هـ. Advertisements وبلغ عدد الحجاج المغادرين 515.437 حاجاً منهم 435.104 عن طريق الجو، والباقي عن طريق المنافذ البرية والبحرية.









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