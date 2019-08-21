شكرا لقرائتكم اللواء اليحيى يقف ميدانياً على خدمات جوازات مطار الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-21 اللواء اليحيى يقف ميدانياً على خدمات جوازات مطار الطائف متابعات الخليج 365 - واس تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس, صالات جوازات مطار الطائف الدولي، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات.

وأشار اليحيى إلى دعم جوازات مطار الطائف الدولي بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية «البصمة»، لتسهيل الإجراءات.

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على بذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات، متمنياً لضيوف الرحمن حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء اليحيى يقف ميدانياً على خدمات جوازات مطار الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.