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2019-08-21 تنبيه لأهالي الباحة: أمطار وغبار حتى السابعة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة الباحة لهذا اليوم , تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة ، والأجزاء المجاورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.









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