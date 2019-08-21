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الان تتابع وزير التعليم يكلف عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أصدر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، عددا من القرارات، اليوم الأربعاء، مكلفا عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة.
وكلف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، مشرفا عاما على الإدارة العامة للإعلام والاتصال. كما كلف صالح بن محمد الثبيتي مشرفا عاما على الإدارة العامة للعلاقات.
وشملت التكليفات تعيين الأستاذة ابتسام بنت حسن الشهري متحدثا رسميا باسم التعليم العام، والأستاذ طارق بن عبدالله الأحمري متحدثا رسميا باسم التعليم الجامعي.
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