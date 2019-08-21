أمانة جدة تغلق 11 منشأة وتخالف 254 محلًا تجاريًا خلال جولاتها الرقابية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

قامت أمانة محافظة جدة، ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بجولات رقابية ميدانية على المنشآت الغذائية الواقعة على الطرق السريعة ضمن نطاق محطات الوقود ومحلات بيع الأسماك على طريق المدينة المنورة التي تقدم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام, ضمن الجهود المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة وحفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة كثفت جولاتها اليومية خلال الفترة الماضية على المنشآت الغذائية خاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة, مبينًا أن الأمانة أغلقت (11) منشأة ومخالفة (254) محلًا تجاريًا ضمن (322) زيارة قامت بها الفرق الرقابية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات والمنشآت المخالفة.

وقدمت أمانة جدة الشكر لسكان المحافظة على إسهامهم في الحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة، من خلال التبليغ عنها عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية.