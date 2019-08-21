«التأمينات الاجتماعية»: يحقق لمستفيد «ساند» الاشتراك في التأمينات خلال «الصرف»

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على موقع «تويتر» بأنه يحق للمستفيد من تعويض التعطل عن العمل «ساند» الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات خلال فترة الصرف.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على موقع «تويتر» بأنه يحق للمستفيد من تعويض التعطل عن العمل «ساند» الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات خلال فترة الصرف.

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