، ظنوا أنه يمزح.. فاز بـ"اليانصيب" فتقدم باستقالته فورًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "وايميز" سيحصل على 12 ألف دولار شهريًّا لمدة 30 عامًا

حينما يكون الحظ حليفك، لن تحتاج إلى أي شيء آخر.. هذا بالضبط ما جسّدته واقعة فوز الموظف بشركة أمازون "دين وايميز"، بالجائزة الأولى في اليانصيب ببريطانيا بقيمة 4.4 مليون دولار.

ونقلت "اليوم السابع" القاهرية عن موقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني، أن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، قرر ترك العمل نهائيًّا والاستقالة من الشركة، بعد فوزه بالجائرة؛ إذ أدرك أنه لن يكون بحاجة للعمل مرة أخرى.

ووفقًا لقواعد الجائزة؛ سيتم منح "وايميز" 10.000 جنيه إسترليني أو 12000 دولار كل شهر لمدة 30 عامًا؛ أي نحو 4.4 مليون دولار، كما يخطط "وايميز" لاستخدام المال لمساعدة أخيه المصاب بالتوحد وبدء مهنة ككاتب سيناريو.

وذهب الشاب لتقديم استقالته؛ ولكن كان عليه ملء النموذج الذي يحتوي على بعض الأسئلة، مثل: "لماذا تغادر؟"؛ فأوضح الشاب أن السبب "فوزه بالجائزة"؛ إلا أن الشركة ظنت أنه يمزح.

وقال "وايميز": "لقد درست كتابة السيناريو في الجامعة؛ فهو شغفي؛ لكنني لم أتمكن مطلقًا من فعل أي شيء بهذا الشأن".