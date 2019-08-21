، الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلويات ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتضح أمرهما بمطار راجيف غاندي عندما اشتبه رجال الأمن في الحقائب

اعتقلت السلطات الأمنية في حيدر أباد الهندية مسافرَيْن من الجنسية الهندية، بتهمة محاولة تهريب 350 ألف ريال سعودي إلى دبي.

وقالت تقارير هندية إن المسافرَيْن أخفيا المبالغ النقدية من العملة السعودية في صناديق خاصّة بالحلوى والبسكويت؛ إلا أنه تمّ افتضاح أمرهما في مطار راجيف غاندي الدولي عندما اشتبه رجال الأمن في حقائب تحتوي على علب حلويات وقطع قليلة من الملابس.

قال مسؤولون بمديرية الاستخبارات الهندية، إنه تمّ إلقاء القبض على المتهمَيْن، مساء الثلاثاء، في أثناء محاولتهما تهريب العملة السعودية التي بلغت قيمتها 350 ألف ريال، إلى خارج البلاد في رحلتيْن منفصلتيْن.

وأشار المتهمان، خلال التحقيقات، إلى أنهما حصلا على الأموال عن طريق أحد تجار العملات الذي يعمل بطريقة غير قانونية.