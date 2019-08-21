، الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلويات ،

- 1/2
- 2/2
اعتقلت السلطات الأمنية في حيدر أباد الهندية مسافرَيْن من الجنسية الهندية، بتهمة محاولة تهريب 350 ألف ريال سعودي إلى دبي.
وقالت تقارير هندية إن المسافرَيْن أخفيا المبالغ النقدية من العملة السعودية في صناديق خاصّة بالحلوى والبسكويت؛ إلا أنه تمّ افتضاح أمرهما في مطار راجيف غاندي الدولي عندما اشتبه رجال الأمن في حقائب تحتوي على علب حلويات وقطع قليلة من الملابس.
قال مسؤولون بمديرية الاستخبارات الهندية، إنه تمّ إلقاء القبض على المتهمَيْن، مساء الثلاثاء، في أثناء محاولتهما تهريب العملة السعودية التي بلغت قيمتها 350 ألف ريال، إلى خارج البلاد في رحلتيْن منفصلتيْن.
وأشار المتهمان، خلال التحقيقات، إلى أنهما حصلا على الأموال عن طريق أحد تجار العملات الذي يعمل بطريقة غير قانونية.
الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلوياتخالد علي الخليج 365 2019-08-21
اعتقلت السلطات الأمنية في حيدر أباد الهندية مسافرَيْن من الجنسية الهندية، بتهمة محاولة تهريب 350 ألف ريال سعودي إلى دبي.
وقالت تقارير هندية إن المسافرَيْن أخفيا المبالغ النقدية من العملة السعودية في صناديق خاصّة بالحلوى والبسكويت؛ إلا أنه تمّ افتضاح أمرهما في مطار راجيف غاندي الدولي عندما اشتبه رجال الأمن في حقائب تحتوي على علب حلويات وقطع قليلة من الملابس.
قال مسؤولون بمديرية الاستخبارات الهندية، إنه تمّ إلقاء القبض على المتهمَيْن، مساء الثلاثاء، في أثناء محاولتهما تهريب العملة السعودية التي بلغت قيمتها 350 ألف ريال، إلى خارج البلاد في رحلتيْن منفصلتيْن.
وأشار المتهمان، خلال التحقيقات، إلى أنهما حصلا على الأموال عن طريق أحد تجار العملات الذي يعمل بطريقة غير قانونية.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:45 AM
افتضح أمرهما بمطار راجيف غاندي عندما اشتبه رجال الأمن في الحقائب
اعتقلت السلطات الأمنية في حيدر أباد الهندية مسافرَيْن من الجنسية الهندية، بتهمة محاولة تهريب 350 ألف ريال سعودي إلى دبي.
وقالت تقارير هندية إن المسافرَيْن أخفيا المبالغ النقدية من العملة السعودية في صناديق خاصّة بالحلوى والبسكويت؛ إلا أنه تمّ افتضاح أمرهما في مطار راجيف غاندي الدولي عندما اشتبه رجال الأمن في حقائب تحتوي على علب حلويات وقطع قليلة من الملابس.
قال مسؤولون بمديرية الاستخبارات الهندية، إنه تمّ إلقاء القبض على المتهمَيْن، مساء الثلاثاء، في أثناء محاولتهما تهريب العملة السعودية التي بلغت قيمتها 350 ألف ريال، إلى خارج البلاد في رحلتيْن منفصلتيْن.
وأشار المتهمان، خلال التحقيقات، إلى أنهما حصلا على الأموال عن طريق أحد تجار العملات الذي يعمل بطريقة غير قانونية.
، الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلويات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.