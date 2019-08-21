أهم تعديلات الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدوري السعودي للموسم الجديد 2019-2020

كرة القدم من أهم أنواع الرياضة التي لها شعبية كبيرة في جميع دول العالم، ولكل دولة يوجد اتحاد لكرة القدم لتنظيم المسابقات ووضع اللوائح التي تنظم العمل بالاتحاد، ونحن اليوم نعرض عليكم أهم التعديلات التي أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم على مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2019-2020.
حيث قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإعلان أمس عن مجموعة من التعديلات التي تخص لائحة تنظيم مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد، ونعرض عليكم أهم التعديلات التي أصدرها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
أهم التعديلات على لائحة تنظيم مسابقة الدوري السعودي
- إلغاء ملحق الصعود والهبوط في الدوري السعودي الموسم الجديد.
- يهبط 3 فرق للدرجة الأدنى في بطولة الدوري الممتاز.
- يصعد 3 فرق للدرجة الأعلى ويهبط 4 فرق للدرجة الأدنى في بطولة دورى الدرجة الأولى.
- تحديد نسبة 30% من مقاعد المشجعين لمصلحة أنصار الفريق الضيف في مباريات الدوري.
- تكون نسبة مقاعد المشجعين مناصفةً في نهائي كأس الملك ومباراة السوبر مالم يتم الاتفاق بين الفريقين على غير ذلك.
- تكون دكة البدلاء للفريق المستضيف على يسار المنصة.