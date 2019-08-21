أهم تعديلات الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدوري السعودي للموسم الجديد 2019-2020

كرة القدم من أهم أنواع الرياضة التي لها شعبية كبيرة في جميع دول العالم، ولكل دولة يوجد اتحاد لكرة القدم لتنظيم المسابقات ووضع اللوائح التي تنظم العمل بالاتحاد، ونحن اليوم نعرض عليكم أهم التعديلات التي أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم على مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2019-2020.

حيث قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإعلان أمس عن مجموعة من التعديلات التي تخص لائحة تنظيم مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد، ونعرض عليكم أهم التعديلات التي أصدرها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أهم التعديلات على لائحة تنظيم مسابقة الدوري السعودي