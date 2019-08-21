تحذير سعودي من التعامل بالعملات الافتراضية

وجهت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيراً إلى مواطنيها بعدم التعامل أو الاستثمار بالعملات الافتراضية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "واس" للأنباء": إن هذه العملات الافتراضية لا تعد عملات أو أصولا معتمدة داخل السعودية لكونها خارج نطاق المظلة الرقابية، ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها".

وأضافت أنه لوحظ ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو استثمار في المملكة، وتستخدم اسم الريال السعودي، أو شعار المملكة للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية، سيعرض أصحابه للإجراءات القانونية من الجهات المختصة في المملكة.