وصول اثنين من أبناء المعلم السعودي المتوفى في تركيا.. وشقيقه يكشف عن آخر التطورات بشأن باقي أفراد...

وصل عصر أمس (الثلاثاء) أبناء المعلم السعودي أحمد عبد الله الأحمدي الذي توفي في تركيا إثر حادث مروري.

وحسب «عكاظ»،قال شقيق المتوفي عبد الرحمن الأحمدي أن ابني شقيقه شهد وعبدالعزيز وصلا المملكة بعد تقديم المساعدة لهما من أعضاء السفارة.

وأضاف أن زوجة شقيقه وابنتيه يتلقين العلاج حتى الآن في المستشفى بتركيا.